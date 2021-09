„Sonst ersticken wir wieder im Verkehr“

Es sollte vor allem ein symbolisches Zeichen für den nächsten Sommer sein. Trotz aktiver Abfahrtssperre demonstrierte Golling am Sonntag überparteilich gegen den Ausweichverkehr. Der Bürgermeister sieht in Sachen Lösungen für den Sommer im nächsten Jahr vor allem den Bund und die Asfinag in der Pflicht.