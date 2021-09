Regierung verschleppt | WM-Fata-Morgana

Sie steigen und steigen, die Corona-Infektionszahlen in Österreich: Gestern, am ersten Sonntag im September, wurden bereits knapp 1800 neue Fälle gemeldet. Um fast 400 mehr als am Sonntag davor. Und, was glauben Sie, wie viele waren es vor einem Jahr? Damals, als wir noch nicht wussten, dass wir uns auf einen Katastrophen-Spätherbst und -Winter zubewegten, waren es am ersten September-Sonntag genau 184 Fälle. Nach Adam Riese also ein Zehntel von gestern. Kein Wunder, wenn daher Claus Pándi in der Montags-„Krone“ in seinem „Thema des Tages“ anmerkt, dass, so wie sich die Lage entwickle, die Regierung die notwendigen Maßnahmen gegen die rasante Verbreitung des Virus nicht länger verschleppen könne. Pándi: „Der Kanzler scheut bekanntlich unpopuläre Entscheidungen. Aber unvermeidbare Entscheidungen auf die Zeit nach den oberösterreichischen Landtagswahlen zu verschieben, macht alles nur schlimmer.“ Was er besonders kritisch sieht: „Die Bevölkerung den Sommer über in falscher Sicherheit zu wiegen, könnte sich als bisher folgenschwerster Fehler der türkis-grünen Regierung erweisen.“ Die sich immer weiter aufbauende vierte Welle, gegen die sich diese Regierung mit so wenig Kraft stemmt, sieht offenbar auch der wahlkämpfende ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer immer deutlicher als Gefahr für seinen Erfolg am 26. September. In der heutigen „Krone“ meldet er sich mit der Forderung, dass Corona-Tests weiterhin gratis bleiben müssten, das habe die Regierung sicherzustellen. Zur Erinnerung: In den letzten Wochen hatten sich mehrere ÖVP-Landeshauptleute für ein Ende der Gratis-Tests ausgesprochen. Die Debatte angestoßen hatte vor einem Monat ausgerechnet Stelzer selbst. Jetzt klingt er ganz anders: Angesichts der aktuellen Entwicklung sei „eine offensive Teststrategie die einzige Möglichkeit, um ein Zusperren zu verhindern und vor allem auch einen sicheren Schulstart zu gewährleisten.“ Wenn jetzt auch Stelzer Dampf macht - dann besteht ja doch noch Hoffnung, dass auch der Kanzler in Sachen Pandemie-Bekämpfung noch einmal in Fahrt kommt.