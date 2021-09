Salzburger Duo am Podest in Villach

Seidl zeigte sich vor allem beim Skispringen in Bestform. Mit 97,5 Meter erzielte er die Tageshöchstweite. Beim Laufen musste er nur den Finnen Ilkka Herola vorbeiziehen lassen und landete am Ende auf Rang zwei. Stefan Rettenegger, nach dem Springen Vierter, lief ungefährdet zu Platz drei. „Es freut mich ganz besonders, dass mit mir und Stefan zwei Österreicher am Stockerl stehen“, meinte Seidl.