Neues Parkzonen lassen in Baden Wogen hochgehen

Abzocke, Chaos, Vertreibung der Kunden: Fragt man Autofahrer und Unternehmer nach ihren ersten Erfahrungen mit der „blauen“ und „grünen Zone“ in Baden, gehen die Antworten fast ausschließlich in dieselbe Richtung. Ihren Beitrag dazu leisten auch Fehlinformationen, wie etwa eine angebliche Schonfrist in der „grünen Zone“ bis zum Jahreswechsel. „Das stimmt so nicht. Wer in der ,grünen Zone‘ ohne Parkschein parkt, bekommt zunächst eine Ermahnung. Beim zweiten Mal wird gestraft“, erklärt Sebastian Stockbauer von der Stadtpolizei.