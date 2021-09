Herrenloser Hund verletzte angeleinten Vierbeiner

„Die Frau konnte uns auch keine genaue Beschreibung von dem freilaufenden Hund geben,“ erklärt ein Polizist. Die 37-jährige Italienerin war am Montagvormittag mit dem Hund ihrer Mutter an der Leine in Arnoldstein unterwegs, als der herrenlose und freilaufende Hund angriff. Nach der Rauferei flüchtete das unbekannte Tier. Die Anzeige des Vorfalles wurde erst am Samstag auf der Polizeiinspektion Arnoldstein erstattet.