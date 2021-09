Betrunkener mit brennendem Fahrzeug auf Spritztour

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der Pkw zuvor über ein Feld gefahren, wodurch sich Reste von Heu unter dem Auto verfingen und in der Folge in Brand gerieten. Einem aufmerksamen Zeuge gelang es, den Lenker des Fahrzeugs zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer konnte dieses mit leichten Verbrennungen an den Händen verlassen.