Erlebnisraum für Wissbegierige auf der Petzen

Mittelpunkt im Geopark

„Die Petzen stellt den Mittelpunkt des Geoparks dar, der Slowenien und Kärnten verbindet. Das vorhandene Potenzial am und im Berg ist enorm“, so Gerhard Visotschnig, der Vorstand des Geoparks, in dem ja neun Kärntner und fünf slowenische Gemeinden zusammenarbeiten. Natur, Geologie und die 350-jährige Bergbaugeschichte sollen modern in Szene gesetzt werden. Geopark-Manager Gerald Hartmann: „Wir werden auch interaktiv, mit Technik arbeiten.“