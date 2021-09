Viele Strafen bei Kontrolle der Tuningszene

In der Nacht auf Samstag sind bei einer Kontrolle der Tuning- und Roadrunnerszene in Salzburg Strafen von insgesamt 6.000 Euro ausgesprochen worden. Insgesamt 64 Delikte wurden angezeigt. Bei 15 Fahrzeugüberprüfungen stellten die Sachverständigen der Landesprüfstelle 33 schwere Mängel fest. Sieben Autos davon mussten die Kennzeichen wegen Gefahr in Verzug abgenommen werden. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.