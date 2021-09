Kärntner Strandbäder ziehen eine positive Bilanz

Auch in den Strandbädern am Klopeiner See zeigt man sich mit der Badesaison zufrieden. „Weil wir die 3G-Nachweise streng überprüft haben, sind zwar manche Gäste ausgeblieben, manche sind aber auch gerade deshalb dazugekommen“, erklärt Thomas Krainz, Bürgermeister von St. Kanzian, der keine genauen Besucherzahlen nennen will.