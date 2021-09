Dreister „Gartendiebstahl“ in Wernberg

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 03.09.2021 in Wernberg, Bezirk Villach Land, aus einem Carport zwei Gartenfräsen und einen Häcksler im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zuvor öffneten sie einen Maschendrahtzaun indem sie die Holzsteher entfernten. So gelangten sie mit einem unbekannten Fahrzeug direkt auf das Gartengrundstück und luden dort die Gartengeräte auf.