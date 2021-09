Gletscher-Aus | Locker-flockig

Ein Alarmruf jagt den anderen - gestern haben wir in der „Krone“ über die neusten Erkenntnisse aus dem UN-Klimareport berichtet, wonach die Zahl der Unwetter exponentiell steigt. Und wie zum Beweis versank New York gleich einmal in einer bisher nicht gekannten Sturzflut. Heute widmen wir uns den Gletschern. Und haben dafür mit zwei echten Berg-Kapazundern gesprochen. Die Zillertaler Legende Peter Habeler und der Südtiroler Reinhold Messner, die gemeinsam 1978 als erste den Mount Everest ohne Sauerstoff bezwangen, sehen für die Gletscher in den Alpen schwarz. Messner spricht darüber, dass man „in den Alpen den Klimawandel stärker spürt als anderswo in der Welt“. Und vor allem: „Wir hier unten haben das zu verantworten.“ Freilich sagt der 76-jährige Messner auch, dass es nicht angehe, seine Generation „in Grund und Boden zu schimpfen“. Und er weiß: „Wir Menschen müssten generell Verzicht üben.“ Doch bevor das gelingt, werden noch einige Gletscher verloren gehen. Und nicht nur Gletscher…