E-Biker ohne Helm in St. Kanzian schwer gestürzt

Ein 57-jähriger Mann aus Niederösterreich lenkte am Freitag gegen 12.20 Uhr sein E-Bike auf einer Gemeindestraße in Srejach bei St. Kanzian am Klopeiner See. Kurz vor einer Eisenbahnunterführung geriet er bei der abschüssigen Straße auf das leicht aufgewölbte Bankett. Dabei verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte Kopfüber in das angrenzende Bachbett.