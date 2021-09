EuroSkills bringen 15 Millionen Euro Wertschöpfung

Großveranstaltungen sind ein wichtiger Turbo für die Wirtschaft. Wie sich die EuroSkills genau auf die steirischen Betriebe auswirken, hat die Wirtschaftskammer nun berechnen lassen: Für die Abwicklung der Veranstaltung wurden 260 Dienstleister und Klein- und Mittelbetriebe beauftragt. 1200 Teilnehmer schlafen in 27 Hotels in der Region. 21 Jobs wurden durch die Veranstaltung geschaffen und 182 in Österreich abgesichert – macht eine Lohnsumme von 9,3 Millionen Euro. Mit 15,5 Millionen Euro soll die Volkswirtschaft von den „Skills“ profitieren. Aus jedem investieren Euro resultieren so 1,75.