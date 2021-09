Auf Ausweichroute durch Dornbirn droht Staugefahr

Ab kommende Woche beginnen in Dornbirn die Bauarbeiten an der Kreuzung Rohrbach-/Kernstockstraße. Dort wird in den nächsten Wochen der Straßenbelag erneuert und leicht angehoben. Mit der neuen Gestaltung soll dieser Bereich vor allem für Fußgänger und Radfahrer sicherer und attraktiver werden. Aufgrund dieser Baustelle wird es entlang der Rohrbachstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen.