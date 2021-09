Infektionswelle rollt mit voller Wucht an

Spät, aber doch will die Bundesregierung am nächsten Mittwoch mit den Landeshauptleuten über schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Warum diese dringend notwendig sein werden, zeigt jetzt bereits ein Blick in die NÖ-Kliniken. Bereits mehr als 100 Corona-Patienten werden dort wegen schwerer Erkrankungen behandelt – Tendenz stark steigend!