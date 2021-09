Finanzielle Unterstützung für Bäder in Salzburg

Im Rahmen der Regelung werde die Beihilfe in Form von direkten Zuschüssen von bis zu 400.000 Euro pro Begünstigtem gewährt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die öffentliche Unterstützung deckt demnach einen Teil der Fixkosten ab, die diesen Unternehmen in Zeiten entstehen, in denen sie aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen Betriebsunterbrechungen hinnehmen müssen. Die Beihilfe werde bis spätestens 31. Dezember 2021 gewährt.