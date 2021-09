Personelle Umbesetzungen bei Klassik-Spektakel

Aufgrund einer schweren Magen-Darm-Erkrankung musste Opernsänger Günther Groissböck die Proben und das so langersehnte Konzert am Freitagabend absagen. In Absprache mit und auf Empfehlung von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich wird nun Herr Thomas Weinhappel diesen Part übernehmen.