Fahrgast geht auf Taxifahrer mit Messer los

Ein Fahrgast hat in der Nacht auf heute, Freitag, in der Thaliastraße einen Taxifahrer mit einem Messer attackiert. Die beiden Männer waren offenbar wegen des Fahrpreises in Streit geraten und gingen dann aufeinander los. Der Täter, ein 27-jähriger Iraker, wurde festgenommen. Der Chauffeur erlitt oberflächliche Verletzungen.