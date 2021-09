107 Glücksspielautomaten in Salzburg verschrottet

Neben Wien und Oberösterreich ist Salzburg einer der Hotspots des illegalen Glücksspiels in Österreich. Seit Anfang des Vorjahres konnten in der Mozartstadt im Rahmen von insgesamt 58 Kontrollen der Finanzpolizei 461 illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt werden. Im August 2021 wurden 107 dieser illegalen Automaten geöffnet, geleert und anschließend vernichtet. Dabei konnten 4343 Euro sichergestellt werden, das sich in den Geräten befand.