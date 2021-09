Mit Motorsäge in Baum verkeilt: Arbeiter verletzt

Ein 39-jähriger Slowake war am Donnerstag gegen 9.40 Uhr in Assling (Bezirk Lienz) mit Holzarbeiten beschäftigt, als sich die Motorsäge plötzlich im Baumstamm verfing und hängen blieb. Der Forstarbeiter verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen am linken Unterschenkel zuzog.