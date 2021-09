Mehr Aktivität in den Arbeitsalltag einbauen

Die Firmenchallenge Österreich findet von 7.9.- 26.10. statt. In der Teilnahmekategorie „Krone Active Community“ können dabei auch 500 Menschen mitmachen, die nicht (mehr) in Unternehmen beschäftigt sind, wie etwa Schüler, Studenten, Pensionisten, Arbeitslose, oder auch Einzelpersonen, die in Unternehmen arbeiten, die selbst nicht an der Challenge mitmachen.