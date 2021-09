Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt

Am frühen Morgen ereignete sich der Unfall in Viehhofen im Pinzgau. Der Biker ist aus unbekannten Gründen unter einen Anhänger geraten. Laut ersten Informationen schwebt der Schwerverletzte nicht in Lebensgefahr. Mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 wurde er in Unfallkrankenhaus Salzburg eingeflogen.