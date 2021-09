„Köpfler“ in Bodensee endet für Mann (19) fatal

Ein tragisches Ende nahm am Mittwochabend der Badeausflug eines 19-Jährigen, der das spätsommerliche Wetter nutzen wollte. Der junge Mann war gegen 18.35 Uhr in Lochau an der „Pipeline“ auf Höhe der Stiege 10 mit einem „Köpfler“ in den Bodensee gesprungen.