Zwei Kinder gerieten auf Luftmatratze in Seenot

Brenzlige Situation am Bodensee! Zwei Urlauber-Kinder hatten am Mittwochabend die teils stark ablandigen Winde in der Gegend von Langenargen (D) unterschätzt, wodurch das Duo immer weiter auf den offenen See hinausgetrieben wurde und keine Chance hatte, selbstständig wieder an das Ufer zurückzukehren.