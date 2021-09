Kränkungen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, Goalie Martin Kobras wird zurück ins Altach-Tor kehren - zumindest für das Spiel gegen Ried. Das dürfte vermutlich auch der letzte Einsatz im SCRA-Dress sein, denn zum Zug kommt Kobras nur, weil Tino Casali und Jakob Odehnal verletzungsbedingt fehlen. In der heutigen „Krone“ spricht Kobras über die Zukunft, die er im Amateurfußball oder als Trainer sieht. Sein Verhältnis zu Cheftrainer Damir Canadi scheint in jedem Fall nicht mehr das Beste zu sein, zu tief sitzen Enttäuschung und Kränkung. Um gekränkte Eitelkeiten scheint es auch im Bregenzer Kunstverein zu gehen. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen dem ehemaligen Geschäftsführer Wolfgang Fetz und Ex-Präsidentin Judith Reichart scheint beendet. Gemunkelt wird, dass sich Reichart nicht in ihren neuen Job als Kulturamtsleiterin hineinreden lassen will - jene Stelle, die Fetz bis 2016 innehatte. Er wirft Reichart nun vor, dass sie von Oktober 2017 bis Mai 2020 ein monatliches Honorar von 600 Euro und mehr erhalten haben, um ein Buch zu schreiben. Arbeitsfortschritte seien nicht belegt, das Buch bisher nicht erschienen. Jürgen Weishäupl, Präsident des Vereins, hingegen bescheinigt Reichart hingegen, eine ordentliche Arbeit übergeben zu haben. Einstimmig hätten sich die damalig Verantwortlichen auf eine Zahlung von 600 Euro geeinigt - das Honorar sei offiziell und voll versteuert bezahlt worden. Ein Ende des Disputs ist noch nicht absehbar. Einen friedvollen Tag, nette Kollegen und viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen