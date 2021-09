Rekordregen in NY ++ Causa Datenleck bei PCR-Tests

New York kämpft mit historischen Regenmengen, in der Causa um das Datenleck bei positiven PCR-Tests in Tirol wird die Staatsanwaltschaft aktiv und beim Neuwagenkauf muss mit langen Wartezeiten und einer Preiserhöhung gerechnet werden - das sind die Themen bei Ihren „Krone“-News mit Raphaela Scharf heute am Donnerstag, dem 2. September.