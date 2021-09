Die kleine Botin ist dankbar!

Wenn ich morgens barfuß in den Garten gehe und die taunassen Grashalme mit den Fußsohlen berühre, dann scheint die Welt klein, still und in Ordnung. Ich atme kurz die frische Morgenluft ein und halte sie einen Augenblick lang in mir fest. Ich bin dankbar. Für mein Leben, meinen Wohlstand, meine Kinder, meinen Willen, meine Durchsetzungskraft und für vieles mehr. An manchen Tagen fällt mir auch nicht ganz so viel ein, das gebe ich zu! So wie das Leben eben nun mal ist.