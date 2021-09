Teure E-Bikes bei Dieben besonders beliebt

Fahrräder, insbesondere E-Bikes, werden als Diebsgut immer beliebter. Der E-Bike-Boom macht sich also auch in diesem Sektor bemerkbar. Die teuren Räder verschwinden aber nicht nur, wenn sie achtlos auf der Straße abgestellt werden, sondern auch, wenn sie in Garagen, Carports oder Kellerabteilen untergebracht sind. Die Diebe dürften gezielt nach solchen Rädern suchen.