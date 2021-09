Virus wird für NÖ-Schulen zur Wiederholungsprüfung

Daran denken oder gar damit rechnen will man in der Landespolitik derzeit aber noch nicht - und das obwohl am Montag 190.000 Kinder und junge Menschen wieder in die Klassenzimmer zurückkehren. Durch ein engmaschiges Testkonzept soll die Lage in den Bildungshäusern stabiler bleiben als noch im Vorjahr, wo sich die Infektionszahlen nach dem Schulstart - wohlgemerkt bei einem weniger infektiösen Virus - im anderthalb Wochenrhythmus verdoppelten.