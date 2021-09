Mit Alpienne Naturkosmetik energisch in den Herbst

Jedes Gesicht erzählt eine Geschichte

Mit Rosenkind hat Alpienne jetzt eine neue Premium-Pflegeserie vorgestellt, bei der es um den Glanz innerer und äußerer Schönheit, um Regeneration, pure Vitalität und authentische Ausstrahlung geht. Und um das Wohlfühlen in der eigenen Haut - ganz egal, in welchem Alter Sie gerade stecken. Was zählt, ist der natürliche Glow.