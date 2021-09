Wanderwetter: Am Wochenende fährt der Gaisbergbus

Die Wettervorhersage für das Wochenende ist hervorragend. Sonnenschein, warm, aber nicht heiß. Viele Salzburger wird es da wieder auf die Berge ziehen. Deshalb fährt am Samstag und Sonntag erstmals wieder alle 45 Minuten der Gaisbergbus der Linie 151. Der Takt verdoppelt sich also, statt alle 90 Minuten startet alle 45 Minuten ein Bus am Mirabellplatz Richtung Gaisbergspitze.