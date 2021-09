Großes Gewinnspiel zur Linzer Klangwolke

Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, der muss am 11. September schon bald vor Ort sein, denn wie immer sind die besten Plätze schnell vergeben. Doch nicht für glückliche „Krone“-Gewinner, denn für sie verlosen wir 3x2 Tickets auf der VIP-Tribüne und 15x2 Stehplätze auf der „Krone“-Aussichtsplattform, auf der man über alle anderen Besucher hinwegsehen kann. Außerdem warten auch noch 10x2 Tickets für die Klassische Klangwolke am 18. September um 19.30 Uhr im Großen Saal des Brucknerhauses Linz. Einfach unten im Formular Preis auswählen, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Alle weiteren Infos zu den Klangwolken unter: https://www.brucknerhaus.at/das-haus/klangwolken.