„Bin mit meinen 35 hungriger denn je“

Weltmeister 2015, Rallye-Dakar-Sieger 2018. Matthias Walkner hat in seiner Karriere bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gestern wurde der Kuchler 35 Jahre alt, Zeit zu Feiern hatte er allerdings keine. Denn Walkner ist aktuell in der Wüste von Nevada (USA) sein neues KTM-Motorrad testen. „Am Abend habe ich mir ein kleines Bier genehmigt, aber davor war ich über sieben Stunden am Bike unterwegs. Wir sind 450 Kilometer durch die Wüste gefahren. Richtig feiern konnte ich meinen Geburtstag daher nicht“, erzählt der Bleifuß im Gespräch mit der „Krone“.