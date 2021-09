Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Die hübsche weiße Kaninchendame Atlanta wurde trächtig in einem Park gefunden. Im TierQuarTier Wien hat sie zwei Babies geboren und konnte sich gut erholen. Nun ist Atlanta bereit, in ein tolles neues Zuhause zu ziehen und ihr Leben so richtig zu genießen! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at