Bitte warten… | Corona-Herbst

Corona-Herbst. Immer deutlicher zeichnet sich ab, was uns im zweiten Corona-Herbst blüht: Rasant steigende Zahlen bei den Neuinfektionen, aber auch in den Spitälern. „Das Tempo, in dem die Patientenzahl in Spitälern steigt, ist beunruhigend. Das kann uns rasch wieder in eine angespannte Versorgungslage bringen“, warnte gestern etwa der Tiroler Mediziner Walter Hasibeder im Namen der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin. Was uns andererseits bei den politisch verordneten Maßnahmen in diesem Herbst blüht - das kann man derzeit nur mutmaßen. Zwar dürfte - siehe oben - für das Gesundheitsministerium auch Corona anhaltend ein „extrem wichtiges Thema“ sein, während man von der ÖVP derzeit in diesem Zusammenhang nicht einmal mehr „es tut sich etwas“ (wie bei der Pflege) hört. Höchste Zeit, wirklich etwas zu tun!