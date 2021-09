Hilfe der Infizierten fehlt

In Salzburg blicken die Kontakt-Nachverfolger mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen. „Jeder neue Fall macht viel Arbeit und die Mithilfe der Bevölkerung hält sich mittlerweile in Grenzen“, sagte Markus Kurcz, Leiter des Katastrophenschutzes des Landes. „Nur: So lange nicht mehr Menschen geimpft sind, ist eine Unterbrechung der Infektionsketten essenziell.“ Er appellierte an Betroffene, konstruktiv bei der Kontaktverfolgung mitzuarbeiten.