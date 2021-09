Die Idee hinter dem Trio „Hair, Nose, Teeth“

Sir Elton John zählt mit Sicherheit zu den begnadetsten Musikern unserer Zeit. Und der Erfolg gibt ihm recht. In einer neuen Ausgabe von Rudi Backstage gibt es zahlreiche Hintergrund-Information zu jenem Mann, der 300 Millionen Platten verkauft hat. In der jüngeren Vergangenheit sorgt auch der Film „Rocket Man“ für Aufsehen, auch hier lässt der kommerzielle Erfolg nicht lange auf sich warten. Zum Tod von Lady Diana komponiert er aus direkter Betroffenheit den Song „Candle in the wind“ - ein Klassiker, der millionenfach verkauft wird. Und fast wäre es zum legendären Trio „Hair, Nose, Teeth“ gekommen - wer da wohl dahinter steckt?