Polizei in Florida überführt Mörder nach 20 Jahren

Pilot floh in Heimat, als Verdacht auf ihn fiel

Die Leiche des ersten Opfers war im Juni 2000 in einem Koffer gefunden worden. Zwei Monate später entdeckte die Polizei eine weitere Tote in einem Seesack am Straßenrand. Ein drittes Opfer wurde erstochen, ihre Leiche wurde im August 2001 in einer Meeresbucht in Miami gefunden. Nachdem im letzten Fall der Verdacht auf ihn gefallen war, floh Fernandes in seine Heimat Brasilien. 2005 starb er bei einem Flugzeugabsturz.