Bronze bei Jugend-WM: „Unfassbar cooles Gefühl“

Für Naima Gringl (U16) - die jüngste des Trios - war es ihr WM-Debüt, was sie nicht davon abhielt vorne mitzumischen. Mit dem vierten Platz in der Kombination zeigte die Bürserin, was sie kann. „Es war wirklich ein cooler Bewerb, jeder freute sich mit dem anderen. Das Erlebnis werde ich nie vergessen!“, so die 15-Jährige.