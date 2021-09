Sieben von zehn Irakern lehnen Corona-Spritze ab

Schulbesuch in ärmeren Ländern weiterhin ungewiss

Die Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ erinnerte unterdessen daran, dass für viele Kinder weltweit, vor allem in den ärmsten Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika, der Schulbesuch aufgrund der Pandemie weiter ungewiss sei. „Homeschooling ist in vielen Ländern für die ärmere Bevölkerung aufgrund fehlender Computer oder Internetverbindung gar nicht möglich. Gerade für jene junge Menschen, die schon vor Corona ausgegrenzt und arm waren, ist das verlorene Schuljahr ein weiterer Baustein in einer bedrohlichen Entwicklung“, warnte der Geschäftsführer der Organisation, Reinhard Heiserer. Ohne Ausbildung blieben diese Kinder und Jugendlichen im Kreislauf der Armut gefangen.