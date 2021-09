Oststeirer stürzte in Schacht - schwer verletzt

Der 50-Jährige erwartete am Dienstagnachmittag eine Holzlieferung. Beim Einweisen des Zustellfahrzeugs in die Garage bei seinem Haus in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) stürzte er rückwärts in einen von ihm in der Garage selbst geöffneten Kellerschacht. Der Zusteller verständigte die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Feuerwehren Großwilfersdorf und Altenmarkt retteten den Mann aus dem Schacht. Nach der Erstversorgung wurde der 50-Jährige mit Rückenverletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert.