Mit Turnschuhen im Schneesturm auf die Zugspitze

Starker Regen im Tal, dichtes Schneetreiben in der Höhe: Dennoch brachen die 20-jährigen Deutschen am Montag von der Wiener Neustädter Hütte (2209 m) zur Zugspitze auf. Alle Warnungen und Wetterberichte missachtend, wie es zuletzt in Tirol oft passierte. Und es kam dann, wie es kommen musste: Um 15 Uhr ging nichts mehr. Total erschöpft und psychisch am Boden verständigten sie Hilfe.