Gewerkschafter zogen Lehren aus der Coronakrise

Einen gravierenden Nachteil gegenüber anderen Regionen sieht Vorarlbergs Gewerkschaftschef Reinhard Stemmer beim Arbeitslosengeld. Mit 55 Prozent des letzten Nettoeinkommens liege dieses in Österreich besonders niedrig. zum Verlgeich: In Deutschland liegt der Satz bei 60 Prozent, in der Schweiz bei 70 Prozent und in Liechtenstein bei 70 bis 80 Prozent.