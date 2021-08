Unbekannte schlugen in Osttirol Scheiben ein

Gleich zweimal kam es im Bezirk Lienz am vergangenen Wochenenden zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Vandalen beschädigten in Thal-Aue die Windschutzscheibe einer Asphaltwalze, in Lienz eine Autoscheibe. Die Polizei bittet auf der Suche nach den Schuldigen um Hinweise.