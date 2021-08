Illegales Glücksspiel in Drogenwohnung aufgeflogen

Das Wiener Landeskriminalamt hat im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung wegen des Verdachts des Suchtgifthandels eine illegale Spielstätte entdeckt. In einem Hinterzimmer in den Räumlichkeiten in Mariahilf wurden am 19. August zwei funktionstüchtige Automaten entdeckt, an denen gerade gespielt wurde. Die Finanzpolizei beschlagnahmte Geräte und Geld. Zwei Personen wurden festgenommen.