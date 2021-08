Jugendräte: nachhaltige Lösungen für die Alpen

Vergangenen Freitag tagte der EUSALP-Jugendrat zum ersten Mal in Präsenz – und zwar im Herzen der Alpen, in Innsbruck. Wer im kommenden Jahr mitarbeitet, wurde übrigens durch ein Zufallsverfahren bestimmt. Bewerben konnten sich 18- bis 29-Jährige aus dem gesamten Alpenraum. Jedes EUSALP-Land wird nun durch jeweils vier Jugendräte vertreten. Noch bis 31. Oktober läuft außerdem die Einreichungsfrist für den EUSALP-Jugendprojektwettbewerb „Pitch your project“.