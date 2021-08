Salzburg hat nach Tirol die teuersten Immobilien

Leistbare Immobilien sind in der Stadt-Salzburg, in Hallein und auch in Zell am See sehr schwierig zu finden. Laut einer österreichweiten Analyse der Angebotspreise von immowelt.at sind drei Salzburger Bezirke unter den Top-10 der teuersten Gemeinden. Vor Salzburg-Stadt und Hallein ist dabei nur Tirol.