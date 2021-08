Obduktion auf Dienstag verschoben

Nach dem Fund der Leiche der Bosnierin (44) am Samstag in Großgmain ist die Todesursache noch nicht geklärt. Zwar hätte es am Montag zur Obduktion kommen sollen, ein Ergebnis gab es aber noch nicht. Derweil läuft die Suche nach dem vermissten tatverdächtigen Ex-Ehemann mit Haftbefehl weiter.