Kriegsmaterial auf früherem Flugplatz gefunden

Auf dem Areal eines ehemaligen Militärflugplatzes des Zweiten Weltkrieges in Alkoven ist am Montag etliches Kriegsmaterial gefunden worden. Die Suche durch eine darauf spezialisierte Firma war wegen der bevorstehenden Errichtung einer Halle in Auftrag gegeben worden. Laut Polizei waren dort schon etliche einschlägige Funde gemacht worden.