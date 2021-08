Notlandung: Tür öffnete sich ++ Brutale Bräuche

In Kolumbien musste ein Flieger notlanden, weil die Tür in der Luft aufging - wir haben das Video! Außerdem: Der nächste Knaller bei Mats Hummels und noch-Ehefrau Cathy... Und: Wir zeigen euch zwei skurrile und teils sogar brutale Bräuche, die am Wochenende gefeiert wurden. Das und mehr erwartet euch beim „PUSH“-Magazin mit Annie Müller Martínez.